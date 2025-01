"Hipócrita": Critican a ministro Santiváñez por impulsar ley de terrorismo urbano, pero no restituir detención preliminar

24/01/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las incoherencias del Ejecutivo han puesto la mira ciudadana en sus miembros. La exprocuradora Katherine Ampuero acusó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de ser un hipócrita por impulsar la ley de terrorismo urbano. De acuerdo a la trabajadora anticorrupción, es una contradicción alentar dicha norma y, a la vez, obstaculizar la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Cabe precisar que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) es una de las autoridades más criticadas del país ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa la población. Según información de la propia Policía Nacional del Perú (PNP), el país registró 123 homicidios por proyectil de armas de fuego en las primeras tres semanas del año.

Contradicción

Ante la crisis, los órganos de persecución del delito solicitan la restitución inmediata de la detención preliminar en casos de no flagrancia, pero el Ejecutivo hace caso omiso. Sin esta figura legal, la lucha contra el crimen organizado se ve significativamente afectada. Para Ampuero, ya no se puede creer en las promesas de Santiváñez.

"¿Cómo creer en el ministro del Interior y en el Ejecutivo? Ellos dicen que van a luchar contra el crimen organizado, que están preocupados por la inseguridad que vive el país, como fue el ataque al Ministerio Público en el departamento de La Libertad; pero hasta hace poco observaron la autógrafa de ley que devuelve a fiscales y jueces la prisión preliminar", mencionó en diálogo para Exitosa.

Libertad para terroristas

La no promulgación de dicha norma, precisó Ampuero, imposibilita la detención preliminar de presuntos terroristas, secuestradores, violadores y todo tipo de delincuentes en no flagrancia. Para citar un caso, si se lograra detener a quienes atentaron contra el edificio del Ministerio Público de Trujillo, no podrían ser retenidos por la detención preliminar sin flagrancia.

"¿Cómo piensan que los fiscales van a detener, por ejemplo, si en los próximos días logran identificar a los terroristas que colocaron dinamita en las instalaciones de la Fiscalía de la Nación en La Libertad? Esto es culpa del Ejecutivo, del ministro del Interior y del ministro de Justicia (Eduardo Arana), que observaron la autógrafa y no es ley", puntualizó.

Así, la exprocuradora anticorrupción acusó al Ejecutivo y, en especial, al ministro Juan José Santiváñez por "ser un hipócrita", luego de que este impulse la ley de terrorismo urbano pero se mantenga contrario a la promulgación de la autógrafa de ley que pretende restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.