"No saben absolutamente nada": Ministro Santiváñez defiende su gestión y critica a detractores

La ola de críticas contra Juan José Santiváñez, ministro del Interior, producto de la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú no parecen haberlo hecho reflexionar. Contrario a la opinión ciudadana, el funcionario se mostró satisfecho con el trabajo desplegado en materia de seguridad y señaló que este es resultado de planes estratégicos y no "una cuestión de suerte".

Durante un evento en Cercado de Lima, Santiváñez agradeció al alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, por haberse puesto a disposición suya y colaborar con la lucha contra la criminalidad. Asimismo, indicó que sus detractores, quienes critican su gestión al mando del Ministerio del Interior (Mininter), "no saben absolutamente nada".

"Para mí es sumamente satisfactorio saber que contamos con una gran cantidad de aliados para seguir dando una lucha férrea contra la inseguridad ciudadana y, sobre todo, en apoyo del sector Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Me refiero al alcalde López Aliaga, quien antes de asumir su cargo ya había adelantado su voluntad para colaborar con la seguridad", declaró.

De acuerdo a sus declaraciones, Santiváñez señaló que su cartera está enfrentando con decisión la criminalidad. Además, aprovechó en responder a sus detractores, acusándolos de no saber nada de la materia, ya que sus planes estratégicos "permitieron la captura de diferentes criminales y organizaciones delincuenciales".

"Este trabajo articulado ha permitido que se haga posible la lucha contra el crimen que enfrentamos. Algunos sectores dicen que no tenemos estrategia, no tenemos planes... se puede advertir que no saben absolutamente nada. Es precisamente por estos planes que se van desarrollando que estamos logrando la captura de criminales", indicó.