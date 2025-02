Hombre busca a su esposa que desapareció tras caída de bus en Chancay: "Está inubicable"

Un hombre busca desesperadamente a su esposa quien, al parecer, resultó desaparecida tras la caída del puente de Chancay. El hombre comentó que la hermana de su pareja salió ilesa del accidente; sin embargo, y pese a que le aseguró que ella salió caminando del bus, esta se encuentra no habida.

Entre lágrimas y sollozo, Isaac Trujillo Ramirez, comentó la dificultad por la que su familia se encuentra atravesando luego de la caída del puente de Chancay y el accidente que este produjo en un bus de la empresa Cruz del Norte, en donde viajaba su esposa junto con su cuñada. Trujillo detalló que el nombre de su mujer es Patricia Liberto Salcedo.

Asimismo, explicó que luego de conversar con su cuñada, llegaron a la conclusión que posiblemente podría haberse golpeado la cabeza y salir deambulando del bus, por lo que pidió a la población que si tiene algún tipo de información sobre su esposa, que se lo haga saber. Es importante resaltar que los afectados por el accidente fueron llevados a diferentes hospitales.

Exitosa pudo recoger el relato de un hombre que sobrevivió al terrible accidente ocurrido en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, en donde, tras el desplome del puente Chancay, el bus de la empresa Cruz del Norte, terminó en el río Chancay. Carlos, uno de los pasajeros, contó que se encontraba en el primer piso del transporte.

"Lo único que recuerdo es que parece que se iba al abismo el bus. Fue un shock, un golpe tan rápido que no sabía lo que me había pasado. Yo perdí el control de mi persona, no sé cómo he resucitado, me habrán ayudado porque estaba mojado mi pantalón. (...) Vine a recoger mis pertenencias, pero me han dicho que nada se puede sacar del bus mientras que este no sea retirado", comentó el hombre.