Shakira: Indecopi se pronuncia ante cancelación de concierto ¿Se reprogramará?

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció respecto a la cancelación del concierto de la cantante colombiana Shakira. En su publicación, recordaron que se debe brindar toda la información correspondiente a los consumidores.

En su comunicado, Indecopi puntualiza que la cancelación del recital organizado por "A23 Live Entertainment S.A.C.", que estaba previsto para este domingo 16 de febrero, debe contar con la correcta difusión de la información correspondiente a quienes esperaban disfrutar del show, así como también, el anuncio de otras fechas o la devolución de las entradas en un monto razonable.

Como es de conocimiento público, la cantante colombiana anunció en sus redes sociales que no podría presentarse en el Estadio Nacional para su concierto programado para este domingo 16 de febrero. Mediante un extenso escrito, detalló que una complicación en su salud no le permitiría presentarse en la primera fecha.