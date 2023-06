Hugo Coya sobre designación de presidenta del IRTP: Es una injerencia directa y absoluta de Palacio de Gobierno

En entrevista de Exitosa, el expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Hugo Coya, apuntó que la designación de Ninoska Rosario Chandia como nueva directora de dicho organismo es una "injerencia directa" del Palacio de Gobierno.

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el periodista también apuntó a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que firmó junto a la presidenta Dina Boluarte, la Resolución Suprema 008-2023-MC, que oficializó la designación de la exdirectora de Comunicación e Imagen del despacho de la mandataria en el nuevo cargo.

Por otra parte, el comunicador rememoró al Poder Ejecutivo que el IRTP es una "entidad autónoma". Asimismo, aseguró que Rosario Chandia "no cumple con el perfil profesional" para el importante cargo, ya que no tiene experiencia administrando medios de comunicación.

"Es una entidad autónoma no puede designar a la directora de Palacio de Gobierno como presidenta porque además no cumple con el perfil profesional, no tiene experiencia manejando medios de comunicación", añadió en su intervención.