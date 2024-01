¡Indignante! Mujer lanza gatos recién nacidos desde su azotea y vecinos exigen que se haga justicia

Las acciones de una mujer han generado gran indignación en los vecinos de Carmen de la Legua, en el Callao. Y no es para menos, pues protagonizó un terrible caso de maltrato animal, lanzando a gatos recién nacidos desde la azotea de su vivienda.

Un total de cuatro gatos recién nacidos fueron lanzados desde el techo de una casa, siendo el hecho registrado por una joven que transitaba por el lugar.

En respuesta al terrible acto, los vecinos realizaron un plantón en los exteriores del domicilio, exigiendo a las autoridades cumplir las leyes de protección animal, y que todo el peso de la ley caiga sobre la mujer.

En diálogo con Exitosa, uno de los vecinos de la zona dio a conocer que el hecho fue reportado por una vecina, que luego de percatarse del estado de los animales, los resguardó como pudo.

En ese sentido, otra residente de la zona manifestó su descontento por la falta de autoridades en la investigación del caso, alegando que deben hacer valer los derechos de los animales.

"Estamos haciendo el plantón porque queremos que la municipalidad haga valer los derechos de los animales. Ellos no se han hecho cargo, a pesar que el video ya se viralizó por todos lados. La policía ya constató que no hay nadie en la residencia, pero no han ido más allá, a pesar que eso le corresponde a ellos", declaró.