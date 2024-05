¡Insólito! Ciclista recibe multa de S/41.200 por manejar bicicleta en zona abandonada de Chaclacayo

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo impuso una multa de más de S/41.000 contra el ciclista calificado Junior Zamora por el simple de hecho de manejar bicicleta en los alrededores del río Rímac y otras zonas de Lima Este. Ante ello, el deportista ha presentado una denuncia contra el municipio por presunto abuso de autoridad.

Según cuenta el propio Zamora Gonzales, él se ha dedicado a entrenar, desde hace varios años, en un circuito de ciclismo que se encuentra en una zona abandonada al lado del río Rímac, donde las personas suelen acumular grandes cantidades de basura y consumir sustancias ilícitas.

Fue en este ambiente desolado que el atleta tuvo la idea de organizar un evento de ciclismo gratuito donde invitó a otros colegas y a vecinos de la zona. Su objetivo era darle otro aspecto al lugar e incentivar el deporte de dos ruedas. Sin embargo, no esperaba que el municipio le pondría una enorme sanción.

"Yo siempre entreno por acá y hace cuatro meses invité a más vecinos para que conozcan este circuito que está bonito para hacer ciclismo. Se hizo un evento gratuito y bonito porque los vecinos salieron a hacer barra a los ciclistas. Tras ello, me llamó la Municipalidad (de Chaclacayo) y me dijo que le estaba robando las ideas. A raíz de eso, la municipalidad me ha mandado una multa de S/41.200 por el hecho de hacer ciclismo aquí e invitar a la gente", sostuvo en su cuenta de TikTok.