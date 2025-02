IPD rechaza que eventos deportivos hayan perdido prioridad frente a conciertos.

17/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, rechazó que los eventos deportivos hayan perdido prioridad ante los de espectáculos.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el representante del IPD indicó que este señalamiento es "absolutamente falso" y aclaró que en su gestión se dio el regreso del empleo del Estadio Nacional para los partidos de la Selección Peruana.

"Es absolutamente falso que se prioriza los conciertos al deporte. Para empezar, todo lo que se recauda no va al IPD sino al Ministerio de Economía y Finanzas. En mi gestión vuelve la Selección a jugar en el Estadio Nacional", mencionó.

IDP aclara prestación de establecimientos para deportes

Tong indicó que, como prueba de lo que señala, este año se han programado 3 encuentros deportivos en los que la Selección jugará de "local": Perú vs Bolivia (marzo), Perú vs Ecuador (junio) y Perú vs Paraguay (septiembre).

Asimismo, indicó que se encuentran coordinando con los clubes nacionales, como Sporting Cristal, Sport Boys, Alianza Lima, para se puedan oficiar sus partidos en el Estadio Nacional. "Estamos dándole la absoluta prioridad", destacó.

"Es absolutamente falso que se priorice un evento no deportivo. Además, no tendría por qué haber este problema y aprovecho para señalar lo siguiente: (...) el fútbol convive con los espectáculos y ese es un tema de tecnología", mencionó.

Cierre del proyecto Legado

En otro momento, Tong, aseguró que se ha dispuesto la extinción del proyecto Legado, puesto que este "ya cumplió con su objetivo". El titular del IPD indicó que están en un proceso de reforma y fortalecimiento del sistema deportivo nacional y acotó que no pueden existir "dos cabezas".

Asimismo, Tong Hurtado apuntó que están enfocados en lograr la mejor participación de Perú en los Juegos Panamericanos y afirmó que es necesario un organismo nacional que pueda dejar en alto Lima 2027.

"(Legado) Ya cumplió su objetivo. Legado, cuando terminan los Juegos Panamericanos, había que liquidar y cerrar (...) Lo temporal no puede ser permanente. Estamos en un proceso de reforma y fortalecimiento del sistema deportivo nacional, fortaleciendo al ente rector. No pueden existir dos cabezas", declaró.

En esa misma línea, el presidente del Instituto Peruano del Deporte afirmó que su institución garantizará la continuidad del funcionamiento de las sedes del proyecto Legado.

De esta manera, se dio a conocer que el IPD rechazó que los eventos deportivos hayan perdido prioridad frente a los conciertos.