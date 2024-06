Jackeline Salazar: Revelan DESGARRADOR TESTIMONIO de lo que vivió la empresaria durante sus 11 días de secuestro

Jackeline Salazar, empresaria dedicada al rubro deportivo y fitness, narró los terribles momentos que vivió tras encontrarse secuestrada 11 días en un inmueble ubicado en el distrito de Carabayllo.

Luego de varios días en cautiverio, la empresaria pudo al fin reencontrarse con su familia para permanecer a buen recaudo y someterse a las diligencias correspondientes.

Por tal motivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló recientemente las declaraciones que dio la fémina a raíz del terrible momento que vivió tras encontrarse en manos de sus captores.

Según relató la empresaria, sus secuestradores la golpeaban constantemente en la cabeza. Además, la mantenían asustada y llena de nervios, por lo que siempre quería llorar.

"Me metía cachetadas en la cara con su mano, golpes en la cabeza... Estaba muy asustada, me sentía presionada, temerosa, tenía nervios, quería llorar, lloraba y no tenía más lágrimas", manifestó Jackeline Salazar a la PNP.