Delincuentes abordan auto de Ricardo Mendoza, agreden a su amigo y dejan amenaza: "¿Dónde está el gordo?"

La seguridad del reconocido comediante Ricardo Mendoza y su círculo cercano se ve amenazada tras un alarmante incidente. Delincuentes armados interceptaron y agredieron a un amigo del humorista mientras conducía el automóvil del artista.

"Bajaron cuatro sujetos con pasamontañas, provistos de armas de fuego, amenazaron a este señor que conducía el auto de Ricardo Mendoza y le decía: 'Que baje del automóvil' y le preguntaban: '¿Dónde está el gordo?' Al no ver a la persona a quien buscaban, al señor Ricardo Gabriel Mendoza Castillo, refirieron: '¿Dónde está la camioneta plomo?", contó Magaly.

El incidente ha suscitado interrogantes sobre si el comediante está siendo objeto de seguimiento o si ha recibido amenazas previas desconocidas. El amigo agredido, al volante del vehículo del humorista, se vio sorprendido por la situación, planteando preocupaciones sobre la seguridad y privacidad del comediante y su entorno.

La denuncia fue expuesta en el programa 'Magaly TV, La Firme', donde se informó que un policía amigo de Ricardo Mendoza fue víctima de un asalto mientras manejaba el automóvil del comediante.

La conductora, Magaly Medina, detalló el incidente, resaltando la gravedad del delito y la urgencia de proteger la seguridad de Ricardo Mendoza y sus allegados.

Hace algunas semanas, mediante sus publicaciones en las historias de Instagram, el presentador de 'Hablando Huevadas' compartió su inquietud al sentirse amenazado. Esto ocurrió cuando notó que un vehículo estacionado frente al teatro Canout comenzó a seguirlo durante un considerable trayecto.

"Hay un carro que me está siguiendo, vamos a esperar que aparezca. Ahí está... ese carro me está siguiendo, qué divertido, ya se dio cuenta que ya me di cuenta, entonces se va. Así es esta huevada, es locaza", indicó Ricardo Mendoza.