Jackeline Salazar: PJ impone 18 meses de prisión preventiva a presuntos secuestradores de empresaria

El Poder Judicial (PJ) ha emitido un fallo determinante en el caso de la empresaria Jackeline Salazar, al dictaminar 18 meses de prisión preventiva para los sujetos acusados de su secuestro.

Mediante sus redes sociales, el PJ informó que ha dictado 18 meses de prisión preventiva para Alfredo Tino Cano Aliaga, conocido como 'Cejón'; Luis Andrés Chaupis, alias 'Cheto'; y Bryan Yomona Quezada, alias 'Narizón', en relación con la investigación del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar.

En los últimos días, el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar en Los Olivos ha impactado profundamente a la población. Después de 11 días de cautiverio, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró ubicar a la joven en una vivienda situada en la avenida Velasco Alvarado, mz. A, lote 2, en Carabayllo.

Actualmente, la empresaria Jackeline Salazar ha recuperado su libertad y, aunque todavía está superando el traumático episodio que vivió, la justicia pronto podría estar a su alcance. No obstante, un nuevo acontecimiento ha captado la atención de todos y podría cambiar el curso de esta historia.

La PNP ha revelado que Jesús Abraham Victorio, primo de la empresaria Jackeline Salazar, admitió su participación en el secuestro.

Las pesquisas han determinado que las llamadas de extorsión se realizaron desde un celular perteneciente a la funeraria San Martín, propiedad de Jesús Santos Victorio, tío de Jackeline Salazar.

Se sabe que ambos, padre e hijo, están bajo custodia, pero sus declaraciones a la Policía han sido contradictorias. Mientras el tío afirma ser inocente y asegura que estaba de viaje durante el secuestro, su hijo ha admitido su implicación en el crimen.

La empresaria Jackeline Salazar ha decidido hablar públicamente. Utilizando su cuenta de Instagram, se dirigió a quienes siguieron su caso y le enviaron mensajes de apoyo tras su rescate por parte de la PNP.

"No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes que esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo", mencionó.