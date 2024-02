Jaime Villanueva: Muchos de sus testimonios se ajustan a la verdad, afirma exabogado de Vladimir Cerrón

En entrevista con Exitosa, el exabogado de Vladimir Cerrón, Raúl Noblecilla, se refirió a las nuevas declaraciones del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, en las que acusa al fiscal Rafael Vela y a Vladimir Cerrón de haber negociado para no incluir a Pedro Castillo en una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Noblecilla precisó que el Estado peruano debe asumir la responsabilidad frente a los testimonios brindados por Villanueva.

De tal modo, Noblecilla señaló que si bien las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, son una "caja de pandora", dichos testimonios deben ser corroborados, puesto que hay "dudas y certezas".

Según el exabogado de Vladimir Cerrón, lo expuesto por Jaime Villanueva, "se ajusta, en muchas circunstancias, a la verdad". "Estaríamos confirmando situaciones que de alguna manera se veían", agregó.

Cabe mencionar que, Noblecilla consideró que el Perú está "secuestrado" por una mafia que se demostraría a raíz de lo precisado por Villanueva. Esta tendría participación desde el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación y más.

Como se recuerda, Jaime Villanueva, ahora colaborador eficaz, afirmó que el fiscal Rafael Vela y Vladimir Cerrón habrían negociado para no incluir a Pedro Castillo en una investigación realizada en 2021 por el presunto delito de lavado de activos.

Según declaraciones del propio Villanueva, luego de la proclamación de Castillo como presidente, es decir, en julio del 2021, se reunió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque.

Para ese entonces, el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña al partido Perú Libre, la cual fue derivada del caso Los Dinámicos del Centro.

"La congresista Ruth Luque y Miguel Girao, pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque, me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre", dijo en un primer momento, añadiendo que en dicha cita estaría Cerrón.