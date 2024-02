"Vladimir Cerrón sabe cuidarse muy bien sin nosotros": Américo Gonza niega haber ayudado a esconderlo en Ica

En entrevista exclusiva con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, negó haber ayudado a esconder en Ica al líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, condenado a tres años y medio de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el mencionado legislador aseguró que el exgobernador de Junín no necesita su ayuda para "cuidarse". Incluso, aseguró que la bancada solo está concentrada en hacer su trabajo como parlamentarios.

"Cómo voy a saber yo dónde está. No, el doctor Cerrón sabe cuidarse muy bien él sin ayuda de nosotros. Nosotros estamos dedicados a nuestro trabajo y, obviamente, como líder de nuestro partido, hacemos la defensa política", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el congresista se refirió a la situación de su prima Flor del Carmen Sobero Niño, quien estuvo a cargo de Dirección de Inteligencia de Ica cuando Vladimir Cerrón supuestamente se escondió en dicha región a finales de 2023.

Al respecto, Américo Gonza negó que su familiar haya tenido participación en el presunto escondite del líder de Perú Libre y calificó esta acusación como solo una "suposición".

"Eso ha coincidido cuando mi prima ha estado de servicio allí y dicen que ella posiblemente la haya protegido, pero es un trascendido, una suposición que yo la descarto totalmente. Yo me he dedicado a mi trabajo congresal y no tengo tiempo para estar en esos temas", agregó.