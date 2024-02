Luis Galarreta niega tener un "canal directo" con Patricia Benavides, tal como dice Jaime Villanueva a Fiscalía

En entrevista exclusiva con Exitosa, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó los dichos del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien aseguró que el también excongresista tuvo "un canal directo" con la suspendida fiscal de la Nación.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el excongresista indicó que no ha tenido comunicación con la extitular del Ministerio Público, a quien afirmó no conocer en persona.

"Yo no he hablado con la doctora Benavides. Keiko menos. (...) No conozco a la doctora Benavides, no la conozco en persona, no sé si en algún momento me la he cruzado. Creo que ha sido congresista o asesor cuando su mamá era parlamentaria. Ahí creo que he visto un par de veces a la mamá", declaró para nuestro medio.