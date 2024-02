Rafael Vela y Vladimir Cerrón habrían negociado para no incluir a Pedro Castillo en investigación por lavado

Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides y ahora colaborador eficaz, afirmó que el fiscal Rafael Vela y Vladimir Cerrón habrían negociado para no incluir a Pedro Castillo en una investigación realizada en 2021 por el presunto delito de lavado de activos.

Según declaraciones del propio Villanueva, luego de la proclamación de Castillo como presidente, es decir, en julio del 2021, se reunió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque.

Para ese entonces, el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña al partido Perú Libre, la cual fue derivada del caso Los Dinámicos del Centro.

"La congresista Ruth Luque y Miguel Girao, pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque, me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre", dijo en un primer momento, añadiendo que en dicha cita estaría Cerrón.