Jorge Chávez Cotrina desmiente al premier Adrianzén: "Las cuatro fiscalías están trabajando con el Gorex"

En exclusiva para Exitosa, el fiscal coordinador de fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, se refirió a las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén que desmerecieron el trabajo de los fiscales con el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía Nacional del Perú.

En diálogo con Karina Novoa, para Informamos y Opinamos, Cotrina se refirió a la declaración que hiciere el titular de la presidencia del Consejo de Ministros quien señaló que las cuatro fiscalías especializadas en atender el delito de extorsión no se han presentado en la ayuda anunciada por el fiscal. Como se recuerda, al presentarse el Gorex, Chávez Cotrina aseguró el trabajo conjunto con el grupo policial y las fiscalías.

Ante ello, el representante de la Fiscalía negó rotundamente que tal afirmación sea real. Por lo contrario, resaltó que, desde temprano en la mañana, en un día complicado como en el que se dio el paro, fiscales estuvieron en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) tomando declaraciones a detenidos.

"Esa versión yo la he desmentido ahora mismo. Yo escuché la intervención del ministro (...) Incluso él manifestó que el doctor Chávez Cotrina había dispuesto las cuatro fiscalías y que no estaban en funcionamiento. Yo le respondí inmediatamente y he desmentido al ministro porque es falso lo que está diciendo. Y creo que lo hecho por desconocimiento", enfatizó.

En ese mismo orden de ideas, Chávez Cotrina recalcó que no cree que las declaraciones de Gustavo Adrianzén hayan tenido algún tipo de mala intención. Por el contrario, argumentó que podría suceder que se haya dado por falta de conocimiento y que, en su lugar, guarda un buen concepto respecto al jefe de la PCM.

"Las cuatro fiscalías están trabajando con el Grupo Gorex en este momento. Es más, en la mañana, nuestros fiscales han estado en la Dirincri tomando declaraciones a los agraviados. El ministro no sabía. Yo no creo que lo haya hecho de mala fe. Creo que no tiene conocimiento de la operatividad, lo han informado mal. Porque yo siempre he tenido buen concepto del primer ministro, pero en este caso ha dado información fuera de la realidad", resaltó.