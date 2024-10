"Gorex no funciona": Atentados contra transportistas continúan pese a creación del grupo especial PNP

El vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM), Geovani Diez, manifestó su preocupación respecto al funcionamiento del Grupo Especial de Extorsión (Gorex), un equipo de la Policía Nacional del Perú (PNP) creado con el fin de combatir la extorsión que afecta a los transportistas.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el representante de la UGTRANM advirtió que el Gorex no está logrando sus objetivos. A su vez, aseguró que, a pesar de su creación, muchos vehículos fueron quemados, lo que indica que no hubo un trabajo coordinado para enfrentar el problema de las extorsiones.

"Tiene que ir de la mano, pero hasta donde nosotros tenemos conocimiento no ha funcionado así, o por lo menos no se está aplicando (sobre Gorex). Después del día del paro, al día siguiente, igual muchos vehículos fueron quemados y todo lo demás. Entonces, eso significa que no hubo un trabajo coordinado y mucho menos con vinculación al transporte", declaró para nuestro medio.