Daniel Mora sobre protestas: "Ojalá que con la fijación de una fecha de elecciones baje esta intensidad"

27/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el exministro de Defensa, Daniel Mora, aseguró que los manifestantes no solo buscan que se apruebe el adelanto de elecciones generales sino también la pronta salida de la presidenta Dina Boluarte y del titular del Congreso, José Williams.

No obstante, dijo esperar que disminuya la convulsión social en las protestas que se realizan al interior del país con la fijación de una fecha para los próximos comicios.

"El problema no son las elecciones (...) supongamos que aprueben las elecciones a fines del 2023 o abril del 2024. No, van a pedir que salga Dina Boluarte, y si renuncia, entra José Williams, presidente del Congreso, y van a pedir lo mismo. Eso hay que analizarlo profundamente. Ojalá que con la fijación de una fecha de elecciones baje esta intensidad", declaró a nuestro medio.

Asimismo, respaldó la decisión del gobierno de autorizar que las Fuerza Armadas apoyen a la Policía Nacional para el desbloqueo de carreteras. "Hemos dejado crecer demasiado todo esto. No debemos cometer los mismos errores que cometimos desde la década de los 80. Estamos perdiendo el control ante las acciones terroristas", refirió.

En esa misma línea, evitó generalizar a todos los manifestantes como "terroristas", pero sí pidió reconocer que se cometen "acciones terroristas", y puso como ejemplo el ataque en la casa del gobernador de Madre de Dios, aseverando que dicha acción va contra la vida y la propiedad privada. "Ahí se actúa de forma distinta. Esto no es marcha pacífica", continuó.

Daniel Mora mencionó también que "se nota cierta debilidad" en la presidenta de la República, y que se debe actuar conforme a ley."Aquí hay que identificar. En mi opinión, ha fallado la inteligencia de la Policía Nacional", enfatizó.

"No puede ser que tengamos las carreteras bloqueadas, 33 millones de peruanos están sufriendo por unos cuantos miles. El Estado no puede dejar que la población se muera de hambre o por falta de medicamentos, equipos médicos (...) mueren chicos que no pueden pasar la carretera para ir a un centro de emergencia. ¿eso es una marcha pacífica?", preguntó Mora.