"La gente aquí no se murió por el virus, sino por la miseria": Exministro de Salud a 5 años de la pandemia por COVID-19

En entrevista con Exitosa, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, recordó la tragedia que significó la pandemia de la COVID-19 para muchísimas familias peruanas, quienes estuvieron expuestos al hambre y al riesgo de la enfermedad durante todo el tiempo que duró el estado de emergencia a nivel nacional.

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', el exministro de Salud mencionó que, además del precario sistema de salud que hay en el Perú, la estructura que se tiene como sociedad también fue un aspecto que influyó negativamente en la pandemia debido a que, según su propia perspectiva, la gente murió a causa de la miseria.

"Fue terrible. Aún hay una sensación de 'mejor no me acuerdo' de lo malo que pasamos, pero es importante reflexionar, sobre todo porque no podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. (Esta experiencia nos tendría que haber servido para mejorar el sistema de salud) (Pero) lamentablemente, no hemos mejorado, (...) además de la precariedad del sistema de salud, hay un tema que tiene que ver con nuestra estructura como sociedad. La gente acá no se murió por el virus, la gente se murió por la miseria que tenemos en el país", declaró en un primer momento.