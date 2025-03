Adrianzén rechaza haber trabajado en un mismo estudio jurídico con Santiváñez: "Nunca hubo tal sociedad"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó haber coincidido con Juan José Santiváñez en un mismo estudio jurídico en el 2019.

En conferencia de prensa, el premier aseguró que no existe ninguna sociedad en la que haya participado junto al ministro del Interior. También, explicó que el Guzmán Napuri lo invitó a participar con ellos en una "suerte de relacionamiento jurídico".

"Si usted va a los Registros Públicos, y pone mi nombre completo, se va a dar cuenta que no existe ninguna sociedad en la que yo haya participado con el Dr. Santiváñez. No ha existido nunca. Era el año 2018-2019 y el estudio Guzmán Napuri me invita a poder participar con ellos, en una suerte de relacionamiento jurídico. Se dictaban clases, se daban conferencias y se atendían algunas consultorías", declaró.