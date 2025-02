"La voy a meter a la cárcel": La dura advertencia de López Aliaga a la directora de la ONG Manuela Ramos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amenazó a la directora de la ONG Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, con "meterla a la cárcel" luego de que afirmara que el burgomaestre estaría realizando falsas afirmaciones sobre la organización feminista.

Durante un discurso protocolar, López Aliaga afirmó que la ONG recibió financiamiento de USAID y el 80% de este presupuesto fue destinado a los sueldos de planilla. Sin embargo, dichas acusaciones fueron negadas por Gutiérrez durante una entrevista para Canal N.

"Le he dado 24 horas para que me diga la verdad. Señora, ya está en mis redes sociales el pedido. Usted me ha dicho mentiroso, yo la voy a meter a la cárcel a usted", declaró durante una actividad oficial.