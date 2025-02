Rafael López Aliaga y 'Zein' juntos en stream: Alcalde probó 'Four Loko' y arremetió contra Susana Villarán

Tal y como lo habían anunciado, Rafael López Aliaga (RLA) y Andy Merino, 'Zein', concretaron su entrevista vía stream. El alcalde de Lima y el influencer protagonizaron una entretenida transmisión en vivo, en donde destacaron momentos muy hilarantes y polémicos, como la dura crítica del burgomaestre contra la exalcaldesa, Susana Villarán.

Desde el palco principal del Palacio Municipal, RLA abordó distintos temas relacionados a su trayectoria empresarial y política, así como datos poco conocidos de su entorno familiar. La autoridad edil reveló que él creció en una hacienda en Piura, y que a los 19 años, tras problemas económicos, estudió en la Universidad Nacional de Chiclayo.

En aquel tiempo, se dedicó a elaborar y vender azúcar impalpable, y con las ganancias de su negocio pudo costear sus estudios universitarios. Posteriormente llegó a Lima, donde ganó mucho más impulso en su faceta como empresario. Es aquí donde también descubre las deficiencias de la capital, por lo que decide participar en política de la mano de Luis Castañeda Lossio, a quien considera su "mentor".

Lo más peculiar de este encuentro se dio cuando, para amenizar el diálogo, 'Zein' le invitó las famosas bebidas 'Four Loko', que cuentan con un considerado porcentaje de alcohol. El alcalde confesó que nunca había probado este tipo de insumos, por lo que al tomar un poco del brebaje, manifestó que estaba "rico".

Otro momento revelador se dio cuando dio alcances de su celibato. Desde que cumplió 18 años, RLA participó activamente en una "eucaristía diaria", y se sintió comprometido con su fe hacia Dios y el catolicismo. Por tal motivo, desde aquella edad asumió su "vocación", y decidió no casarse ni formar una familia. "Quise tener 6 hijos, pero me entregué a Dios", aseveró.

En otro momento de su stream con 'Zein', el burgomaestre limeño le realizó un recorrido por lugares poco conocidos de la sede municipal. Uno de estos fue la habitación que tiene para descansar, la cual incluye un baño personal. No obstante, López Aliaga aseguró que aquel espacio no era utilizado por sus predecesores, sobre todo por la exalcaldesa, Susana Villarán.

"Mira, este baño lo he reparado porque la Villarán, que es una cochina en todo sentido, no lo usaba. Este baño no funcionaba, como buena roja nunca se bañaba. Ahora todo está limpio, todo funciona", manifestó.