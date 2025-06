LAP desmiente acusación de Paolo Benza: "El diseño de la pista del nuevo Jorge Chávez no está incompleto"

Lima Airport Partners (LAP) ha emitido un pronunciamiento para desmentir la acusación hecha por parte del periodista Paolo Benza, quien aseguró que la empresa ha entregado "incompleto" el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Tras la entrevista realizada en Exitosa al director de La Contra, LAP dejó un comentario en las redes sociales de nuestro medio, donde afirma que la información vertida por Benza no es correcta. Según señala la empresa, sí está completo el diseño de la pista del flamante terminal.

Agregado a ello, el consorcio señala que tampoco existe algún tipo de riesgo que atente contra la seguridad de los viajeros o de los propios trabajadores, tal como lo había señalado el entrevistado.

Finalmente, LAP recalca que los procedimientos de sus operaciones se llevan a cabo conforme a lo dispuesto en los estándares internacionales y pasan por la certificación de entidades especializadas.

En entrevista con Exitosa, Paolo Benza aseguró que LAP entregó incompleto el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pues asegura que no se ha construido la calle de rodaje que conecta el flamante terminal con la cabecera de la pista antigua.

"LAP ha entregado un aeropuerto incompleto. No han construido la calle de rodaje que conecta el nuevo terminal con la cabecera de la pista antigua. No está, no existe, no la terminaron, solo construyeron las otras dos", precisó.