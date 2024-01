¡Lima está de fiesta! La 'Ciudad de los Reyes' celebra sus 489 años de fundación

Fundada a las orillas del río Rímac el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro, bajo el nombre 'Ciudad de los Reyes', denominación que obtuvo ya que su fundación coincide con el mes de 'Bajada de Reyes'. La también llamada 'Ciudad Jardín', Lima, cumple 489 años albergando, en la actualidad, a más de 10 millones de personas.

Es decir más del 30% de la población del Perú está concentrada en 43 distritos blanqueados por el desierto costero y extendidos sobre las laderas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Lima es la única capital de Sudamérica que tiene vista al mar. En un principio, no fue pensada por los conquistadores como capital del Perú, sino que lo fue Jauja. Sin embargo, al no tener acceso a productos de primera necesidad, la ciudad costera fue nombrada capital del país.

Exitosa recorrió la Plaza de Armas y conversó con algunos limeños y turistas que opinaron sobre la ciudad más importante de América del Sur durante el virreinato.

"Me siento feliz porque acá no tenemos tanto frío, no tenemos tanto calor, somos muy bendecidos. De veras, amo Lima", expresó una de las ciudadanos.