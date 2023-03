Lima no está preparada para recibir lluvias, según el PREDES

Preocupante declaración. En una entrevista exclusiva para Exitosa, el especialista en gestión de riesgos del Centro de Estudio y Prevención del Desastre (PREDES), Arturo Liza Romero, analizó la situación actual de las fuertes lluvias en Lima. Allí, indicó que la ciudad no está preparada para recibir grandes cantidades de precipitaciones.

"Han pasado 40 años de las lluvias extraordinarias de 1970 y nos olvidamos de lo que pasó, no tomamos medidas, no tomamos preocupación y Lima no es una ciudad preparada para recibir lluvias", sostuvo.