Lima Sur sin tomógrafos: ¡Indignante! 2 millones de personas perjudicadas por falta de instrumentos médicos

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Varios centros de salud de Lima Sur no cuentan con un tomógrafo funcionando. El diagnóstico de imágenes, crucial para atenciones regulares y de emergencia, no se encuentran disponibles por fallas en sus sistemas o simplemente porque no se llegaron a instalar. Minsa por su lado, alega que ello se debe a problemas con la empresa proveedora.

SIS sin tomógrafos

La situación afecta sobre todo a las personas que, bajo situación de pobreza, ven como único recurso de salud atenderse en hospitales del Seguro Integral de Salud (SIS). Ello se repite en casi toda la capital, sin embargo, el caso de la zona sur de Lima es alarmante.

Según una investigación periodística, esta circunstancia la tienen que pasar los pacientes del hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores. Allí, el tomógrafo que el Ministerio de Salud adquirió hace cerca de un año no se encuentra disponible.

Esta situación afecta, sobre todo, a aquellas personas que necesitan con urgencias atenderse en dicho hospital, entre personas del mismo distrito del nosocomio y otros de Lima sur como Villa María del Triunfo, Chorrillos, Barranco, Lurín y más.

Muerte por negligencia

Giuliana de Romaña, una mujer que recientemente perdió a su hermano debido a un Accidente Cerebro Vascular por esta falta de tomógrafos, relató a Cuarto Poder la odisea que tuvo que pasar, visitando de hospital en hospital, buscando que alguno contara con la herramienta médica para socorrerlo. El primero de la lista fue el Hospital Casimiro Ulloa.

Luego de que le dijeran que no contaban con el instrumento, tuvo que cruzar la ciudad, con el tiempo en contra y su hermano sufriendo cada vez más los embates del ataque cerebral. Ella relató que los mismos bomberos que trasladaban en ambulancia a su hermano le señalaron que el Hospital 2 de Mayo sí tendría el tomógrafo. Sin embargo, esto no fue así.

Lo mismo sucedió cuando acudieron al Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, donde también le dijeron que no tenían el requerido. Para ese momento, el tiempo había jugado en contra de su allegado, quien, a causa del daño cerebral, dejó de existir al día siguiente.

Culpan a los proveedores

Minsa, por su lado, anunció que la razón por la que pacientes del SIS no pueden acceder a tomógrafos, es debido a un incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato con la empresa Siemens por lo que existieron complicaciones en la instalación de los equipos.

De esta manera se pudo conocer cómo es que diferentes pacientes del SIS de Lima Sur no pueden acceder a tomógrafos por falta de una solución a un problema contractual con la empresa que vendió los instrumentos.