¡Fatal error! Joven confunde vasectomía con una bichectomía y se vuelve viral en redes

Un joven se volvió tendencia en redes sociales tras revelar que confundió una bichectomía con una vasectomía (para no tener hijos) y que solo se dio cuenta de su error minutos antes de la operación, lo que pudo cambiar su vida para siempre.

Muchas personas se realizan distintos 'retoquitos' y arreglos estéticos como una bichectomía, que ayuda a darle al rostro una apariencia más definida, reduciendo el volumen de grasa de las mejillas, pero para ello primero deben averiguar más sobre qué trata este procedimiento y tener en cuenta el médico que lo realizará.

El joven de 26 años contó que fue a una clínica para realizarse unos arreglos en el rostro y aprovechar una super promoción que vio y podía ahorrar un poco de dinero a su vez. Por ello, no dudó en pagar en línea el tratamiento e incluso dudó por el bajo precio: "estaba super baratísima que dije 'han de ser carniceros'"

"La verdad es que acabo de venir de una consulta médica y la verdad que me fue de la chin... lean bien los anuncios y la publicidad de redes sociales, que no les vaya a pasar como a mí", explica en un inicio dando indicios de su error.

Al llegar, comenzó a sospechar porque no veía ninguna publicidad relacionada a la belleza. Cuando una enfermera se acerca a él le da un formulario y las preguntas eran muy raras para una bichectomía.

A su vez, comentó que las cosas se tornaron más difusas cuando la enfermera nuevamente lo cuestiona por su edad asegurando que el procedimiento (vasectomía) que le harían normalmente son hechas por hombres mayores, pero él estaba seguro de que una bichectomía hasta los más chicos lo realizaban para "rejuvenecer".

"Estaba confundido, porque conozco gente que se ha hecho la bichectomía es gente super chica, incluso algunos son menores de edad. Pero le dije que estaba muy seguro que me la quería hacer y todo y me pasó al consultorio con el doctor y no mam... gente, si ser pen... fuera una carrera, yo ya la hubiera ganado, hubiera ganado el primer lugar", indicó reflejando que por fin se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer.