Limpiaparabrisas: Municipalidad de Lima aclara que prohibición de actividad "no es total" y solo será en vías

En entrevista con Exitosa, el teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, aclaró que la ordenanza que se aprobó contra los limpiaparabrisas no prohíbe de forma "total" el ejercicio de dicha actividad, sino que se impide esta labor en las vías de la capital.

Durante el diálogo con Jesús Verde para el programa 'Hablemos Claro', el representante de la comuna limeña indicó que la iniciativa busca garantizar la fluidez y seguridad a los ciudadanos que se movilizan en vehículos.

"No es un impedimento concreto que se les realice a las personas que tienen un trabajo informal, sin duda, como el de limpiaparabrisas o el comercio ambulatorio; pero, sí darle fluidez y darle seguridad a quienes se movilizan en medios de transporte, por vías que tienen que ser usadas única y exclusivamente por vehículos, y no por personas [...] No es una prohibición total de la actividad, es una prohibición de la actividad en las vías transitables por vehículos", precisó.