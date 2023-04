Limpiaparabrisas: Concejo Municipal de Lima aprueba ordenanza que prohíbe dicha actividad en la capital

El Concejo Municipal de Lima Metropolitana aprobó ayer, viernes 14 de abril, la ordenanza que prohíbe el trabajo de los limpiaparabrisas en toda la capital; ello luego de que se reportó el asesinato de un joven conductor a manos de un sujeto que ejercía dicha actividad.

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dijo que con la iniciativa se busca hacer frente al uso que algunas personas le dan a esta labor con fines delictivos y confirmó que la ordenanza regirá en los 43 distritos comprendidos.

Según explicó el referido funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), aún falta que el alcalde Rafael López Aliaga apruebe un reglamento al respecto. Tras ello, señaló que se estudiará la posibilidad de que se le apliquen multas a los conductores que "permitan" se les brinde este servicio.

Agregado a ello, el teniente alcalde fue enfático en decir que se empadronará a las personas que realizan esta actividad, a fin de reubicarlas para ejercer otro tipo de trabajo en los distintos distritos.

Reggiardo Barreto resaltó que los peatones deben usar las veredas; pero no las vías, ni avenidas, porque ello corresponde para el tránsito de vehículos en general. Señaló que, por ello, están "normando lo que corresponde".

"El Reglamento de Tránsito, en su artículo 67, establece que los peatones tienen que utilizar las veredas; no pueden utilizar las vías, no pueden utilizar las avenidas, no pueden utilizar las calles; eso es para tránsito de vehículos motorizados, para tránsito de vehículos en general, pero no se puede utilizar en la forma que se utiliza indiscriminadamente y por eso es que estamos nosotros a la altura de las expectativas de la población, normando lo que corresponde", indicó.