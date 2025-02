"Llega a 20 millones": Rafael López Aliaga reconoce crisis de inseguridad en Lima, pero resalta imagen positiva por visita de Speed

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reconoció en diálogo con Exitosa que la inseguridad en la capital del país está descontrolada. Al respecto, precisó que no podía anunciarlo dada la visita del creador de contenido Darren Jason Watkins Jr., más conocido como Speed, quien debía llegar al Perú sin miedo para dar una buena imagen del país.

Las declaraciones del burgomaestre se dan en el marco de una crisis de inseguridad capitalina, cuyos índices de criminalidad y violencia resultan alarmantes para la ciudadanía. De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), apenas en la capital se han registrado 87 personas fallecidas por homicidio en los primeros 47 días del año.

"El tema de la delincuencia es gravísimo en Lima y en todo el Perú. (...) Este streamer llega a veinte millones de personas más o menos. Es decir, son turistas que pueden venir y dejar plata al Perú. Entonces yo no le voy a decir, pues, a un streamer que no venga, que todo está horrible, que lo van a matar. Eso no lo voy a decir", indicó.