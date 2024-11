Llegó de Chile para volver a su hogar, pero suspenden pasajes y queda varado: "Quiero que esto se acabe"

Un ciudadano regresó al Perú desde Chile, completamente emocionado de poder volver a su familia en Piura, pero recibió la terrible noticia de que debía quedarse varado por la suspensión de pasajes por el paro realizado por mineros artesanales, que exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Equipo de Exitosa llegó hasta el terminal terrestre Las Flores, en La Victoria, para conocer la actual situación que viven los ciudadanos que intentan viajar al interior del país, en medio de la paralización que ha generado interrupciones y bloqueos en carreteras claves como la Panamericana Sur y la Interoceánica.

Algunos de los pasajeros contaron a nuestra reportera que han quedado varados hasta tres días para poder llegar a su destino. Entre los testimonios se encontró el de Jesús Bruno, un joven que tras algunos meses trabajando en Chile decidió retornar a nuestra patria para tener un emotivo reencuentro con sus familiares; sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa en su viaje.

El ciudadano relató que al llegar a Tacna, quien le atendió, le informó que debía esperar hasta dos días para llegar a Lima y se dio cuenta de que su bus paró por la presencia de mineros "tirados en la carretera" que impidió el libre tránsito.

"Pasé varios piquetes, la gente rogaba para poder pasar. No podían llegar, querían plata, hacer huelga. Me he demorado hasta dos días; un día sin comer por culpa de las personas que no nos dejaron pasar a nosotros. Mi destino es Piura, he demorado tanto tiempo. Ya quiero que esto se acabe", expresó.