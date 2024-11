Ley MAPE: Exigen al Gobierno diferenciar entre minería ilegal y artesanal para no afectar a 200 mil peruanos

En entrevista con Exitosa, el exjefe de gabinete de asesores de la Presidencia, Raúl Molina, exigió al Gobierno diferenciar entre minería ilegal e informal para así no perjudicar a 200 mil peruanos que no se encuentran inscritos en el Reinfo, pero que sí realizan labores de minería.

En conversación con Cecilia García en el programa 'En Defensa de la Verdad', el especialista indicó que el dictamen debe hacer dicha diferenciación para que funcione y manifestó que las personas prefieren la minería, debido a que les genera mayor ingreso que la agricultura o ganadería.

"Sino diferenciamos los casos, no vamos a poder hacer normas que permitan que 200 mil peruanos que no están en el Reinfo, pero si están en la minería, decidamos quienes podemos legalizar y quienes no (...) La mayoría son personas pobres que han descubierto que explotar oro o cobre, le da muchos más ingresos que agricultura y ganadería", declaró.