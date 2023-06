Loreto: Alcalde de Puinahua denuncia que fue secuestrado por la Junta Autónoma de Autoridades

En entrevista exclusiva con Exitosa, el alcalde de Puinahua, Giordano Mendoza, se pronunció tras recuperar su libertad y explicó que no fue secuestrado por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP), sino "por la Junta Autónoma de Puinahua".

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre aseguró que el panorama conflictivo en el mencionado distrito, en la región de Loreto, se viene propiciando porque ninguna autoridad quiso intervenir anteriormente, y solo dieron un "paso al costado".

"He sido secuestrado por la Junta Autónoma de Autoridades de Puinahua, eso hay que precisar. Este lío viene de hace muchos años atrás, ninguna autoridad política en el distrito ha querido cooperar para que esto llegue a calmarse, al contrario se han hecho a un costado", dijo a nuestro medio.

En esa línea, Mendoza mencionó encontrarse en buen estado tras lo vivido ayer, cuando se desplazaba a la ciudad de Iquitos y fue interceptado por integrantes de la Junta Autónoma de Puinahua.

"Me encuentro a buen recaudo, ayer en horas de la mañana me trasladaba hacia la ciudad de Iquitos, en una embarcación particular de transporte público y hemos sido retenidos por la Junta Autónoma de Puinahua", añadió en su intervención.