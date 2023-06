Alcalde de Trujillo protagoniza altercado con trabajadores al interior de la Prefectura

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, protagonizó un nuevo altercado con dos personas al interior de la Prefectura de La Libertad, luego de presentarse a la institución por una citación de solicitud de garantías por el presunto acto de hostigamiento por parte de la excandidata a la alcaldía de Trujillo, Verónica Torres.

Según las imágenes que aparecen en una transmisión en vivo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández aparece sentado en un mueble al interior de la institución, junto a quien sería su abogado.

A los pocos minutos se observa que uno de los trabajadores administrativos de la Prefectura le informa al alcalde que no se puede grabar al interior de la Prefectura y que, ante la su tardanza a la audiencia programada, debe retirarse del local. Sin embargo, Fernández le exigió al trabajador que dicha indicación debe notificarle por escrito, motivo por el cual se negó a abandonar el lugar.

En el cruce de palabras con el servidor público, se escucha al burgomaestre tildar de "payaso" al trabajador, lo que provocó la molestia de ambos, fomentándose el desorden en la oficina.

Sin embargo, en otro momento, se observa la presencia de otro joven quien, raudamente, se acerca a la autoridad edil con actitud hostil, a lo que Arturo Fernández optó por levantar la pierna para evitar que el joven siga acercándose.

Este último impase, provocó que el alcalde provincial de Trujillo, permanezca en el lugar, sin dejar de grabar lo ocurrido, hasta retirarse del local.

Reacciones

En declaraciones para Exitosa, la prefecta de La Libertad, Carolina Velasco, explicó que al alcalde de Trujillo se le pidió que deje de grabar al interior de la institución por estar prohibido.

Asimismo, aseguró que su trabajador con cargo de asesor legal, identificado como Jorge Silva López, recibió faltas de respeto por parte del burgomaestre.

"El alcalde los ha tildado de "payasos". Nosotros debemos que ser respetuosos de la hora que se cita. El trabajador administrativo de la institución no se ha acercado al alcalde. De cualquier otra persona, no puedo decir algo al respecto porque no es trabajador de la Prefectura", agregó.

Niegan al fotógrafo

Carolina Velasco, negó que el otro joven que se acercó al alcalde sea trabajador de la Prefectura. Sin embargo, se conoció que esta persona, identificado como Walter Guevara Tongo, sería el responsable de Imagen Institucional de la Prefectura.

Habla el alcalde

Tras lo ocurrido, el alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, anunció que, si la prefecta no renuncia en las próximas horas, él va a solicitar su retiro.

Asimismo, en redes sociales del municipio trujillana, Fernández se refirió a la persona que se acercó a él para encararlo y presuntamente agredirlo, pidió, además, que un psiquiatra analice el video donde se aprecia el altercado y determinen quien necesita un examen psiquiátrico.

"Yo no sé bajo qué efectos o sustancias ha estado este sujeto, pero se acerca, ya para agredirme. Yo lo único que he hecho es defenderme, no agredir. Lo que buscan estas personas es que Arturo Fernández les responda y agreda físicamente, para que después me enmarroquen, me lleven a la comisaría y salgan victoriosos, como pasó en Moche, luego que le dije que la Policía estaba comprometido con tráfico de terrenos", aclaró la autoridad.