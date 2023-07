Loreto: Alertan sobre nuevo derrame de petróleo en la cuenca del río Chambira

En entrevista a Exitosa, el presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas del Río Chambira, Apu Gilberto Inuma, alertó sobre un nuevo derrame de petróleo en la cuenca del río Chambira, en Loreto.

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el dirigente solicitó al Gobierno declarar estado de Emergencia en el Putumayo, el río Chambira y Aucayo, ya que se encuentran sumamente contaminadas.

Agregado a ello, Gilberto Inuma tomó como ejemplo lo sucedido en Aucayo, donde el agua no se puede consumir, y los animales y peces están muriendo producto de la extensión del combustible.

"Nosotros solicitamos que se declare como estado de Emergencia el Putumayo, el río Chambira y Aucayo, porque estas zonas están contaminadas. Por ejemplo en la zona de Aucayo, es una zona contaminada y no se puede consumir, el agua está totalmente contaminada y los peces y las aves están muriéndose", dijo a nuestro medio.

Respecto al origen, el vocero indicó que desconocen las razones del desbordamiento del petróleo, iniciado el pasado domingo 9 de julio, por lo que solicitaron a la viceministra de Desarrollo Ambiental que determine las causas del derramamiento.

"El derrame ha sido el 9 de julio, desconocemos sí será provocado o sí será por corrupción, nosotros no sabemos la razón. Estamos invitando a la viceministra de Ambiente para que ella vaya a verificar si fue provocado o sí el mismo se ha roto", añadió en su intervención.

Por otro lado, el representante apuntó que se han comunicado con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para solicitarles apoyo. Aunque estas entidades mencionan ya encontrarse en la zona, autoridades del lugar aún no confirman dicha información.

"Nosotros como federación nos hemos comunicado con las instituciones, por ejemplo con el viceministro de Ambiente y también hemos participado de la OEFA, los cuales me han comunicado que han ingresado, pero las autoridades me están informando que no, porque las autoridades están en la zona", agregó.