Trabajadores CAS de Sunat en Loreto acataron paro nacional por igualdad de beneficios laborales

Con pancartas en mano y dando arengas los trabajadores CAS (Contrato Administrativo de Servicios) pertenecientes a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la región Loreto protestaron acatando el paro nacional para exigir beneficios laborales como el la CTS y gratificaciones.

"Estamos acá presentes los trabajadores CAS indeterminados de la Sunat buscando, a través de esta medida de lucha, que nuestro empleador no se escuche para que nos pueda brindar los beneficios que tiene un trabajador 728 del Estado. Por ejemplo, no tenemos CTS, no tenemos gratificaciones", declaró un trabajador.