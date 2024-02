¿Los colegios privados pueden exigir la lista completa de útiles el primer día de clases? Esto dice Indecopi

En entrevista con Exitosa, el vocero del Indecopi, Arturo Peñaherrera, afirmó que ningún colegio privado del país puede exigir a los padres de familia que sus hijos vayan el primer día o la primera semana de clases con la lista completa de útiles escolares.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en 'Hablemos Claro', el representante de dicho organismo público indicó que, de acuerdo a la ley de colegios privados, está prohibido que estos centros educativos soliciten cosas, útiles o productos que no estén vinculados al tema de la educación.

"No se puede pedir a los padres de familia toda la lista de útiles. Asimismo, la ley indica que, si bien está permitido para los colegios solicitar útiles escolares precisamente que aporten a la enseñanza de los estudiantes, está prohibido que se soliciten cosas, útiles o productos que no respondan a las necesidades del aprendizaje o no estén vinculados para nada al tema de la educación", agregó.