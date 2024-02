Machiavelli Laura: Familia de empresario contrata seguridad privada debido a que PNP nunca le otorgó resguardo

En entrevista con Exitosa, el sobrino de Machiavelli Laura, el empresario asesinado por sus secuestradores en Santa Anita, informó que la familia de la víctima ha decidido contratar seguridad privada luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) nunca le otorgara el resguardo correspondiente.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Pedro Paredes, lamentó que las autoridades no hayan cumplido con el respaldo anunciado e indicó que las instancias del caso estarían esperando a que vuelva a ocurrir una tragedia para recién tomar acciones.

"No, lamentablemente, hasta el momento, la custodia que se nos había ofrecido no se da hasta el día de hoy. Ya por nuestra parte nosotros como familia hemos optado por familia privada, perdiendo la esperanza de que las autoridades nos brinden esa seguridad. No sé qué esperan, quizás que sigan estos asesinatos contra mi familia", declaró para nuestro medio.