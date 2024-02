Tragedia en Ayacucho: Dos niños mueren sepultados mientras dormían tras colapso de su casa por lluvias

Una tragedia ha ocurrido en la región de Ayacucho: una vivienda colapsó producto de las intensas lluvias que se vienen registrando en los últimos días y, como resultado de ello, dos niños perdieron la vida tras resultar sepultados por los escombros.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 de la mañana en el cerro de Huascarpata, ubicado en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar, donde la estructura de esta casa de material noble no pudo soportar la magnitud de las precipitaciones.

Según se pudo conocer, ambas víctimas eran dos pequeños hermanos que tenían 2 y 8 años de edad y se encontraban descansando cuando este lamentable siniestro tuvo lugar.

Cabe decir que los dos menores no eran las únicas personas que se encontraban en el domicilio en el momento en el que la estructura colapsó por las intensas lluvias en este sector de Ayacucho.

Y es que el padre de los niños, Felix Campos, informó que su esposa y otras tres personas consiguieron sobrevivir de milagro. Sin embargo, advierte que su pareja ha tenido que ser hospitalizada luego recibir un duro impacto en la cabeza durante este difícil episodio.

Asimismo, el hombre de 45 años agregó que las intensas lluvias también han generado grandes pérdidas materiales, especialmente entre objetos de valor y documentos importantes para la familia.

"Necesito apoyo porque me he quedado sin nada, lo he perdido todo y no tengo dónde dormir, me quedé en la calle", informó.