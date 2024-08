Madre de 'Ingeniero Bailarín' descarta rotundamente presunta negligencia médica: "No hubo, yo estuve con mi hijo"

El cuerpo del 'Ingeniero bailarín' ya se encuentra en la ciudad de Iquitos para ser despedido por todos sus familiares y amigos más cercanos luego de su sensible fallecimiento en un hospital de Chiclayo. El famoso tiktokero libró una dura batalla contra el dengue durante las últimas semanas y lamentablemente no resistió el fuerte tratamiento que se le aplicó por lo que perdió la vida este domingo 18 de agosto a causa de un paro respiratorio.

Luego de su trágica partida, la madre de Jainer Moisés Pinedo Vargas se pronunció ante diferentes medios de prensa pidiendo apoyo a cualquier autoridad para poder trasladar el cuerpo de su hijo hasta la ciudad de Iquitos donde lo esperaban sus familiares y amigos más cercanos para darle el último adiós.

Por suerte, su pedido fue atendido por lo que sobre las primeras horas de este lunes, los restos del 'Ingeniero bailarín' llegaron a la capital de Loreto donde lo esperaba una multitud. Por ello, Betty Vargas, su madre, agradeció al gobernador regional por haberla apoyado en todo momento durante su travesía.

"Agradezco a Dios sobre todas las cosas, también agradecer el gobernador regional de Loreto que ha hecho todo lo posible para que mi hijito esté llegando a Iquitos. Movió cielo y tierra cuando me dijo que si me iba a apoyar y lo hizo", indicó a Exitosa .

Asimismo, la progenitora de Jainer Pinedo Vargas se refirió a las recientes versiones que se han tejido en las redes sociales donde se indica que existió una presunta negligencia médica contra el tiktokero durante su estancia en el hospital de EsSalud de Chiclayo. La mujer dejó en claro que esto no fue así, ya que se mantuvo al lado de su hijo durante todos los días que estuvo internado.

"Andan diciendo que fue por una negligencia médica y no, no hubo negligencia médica porque yo he estado mañana, tarde y noche con mi hijo, cuidándolo en el hospital. Sin comer, de hambre, porque yo no quería dejarlo, pero es el destino. Solo Dios sabe porque lo hizo y porque me lo llevó tan joven a mi hijo", agregó para nuestro medio.