'Ingeniero bailarín': Restos del famoso tiktoker serán trasladados HOY a Iquitos, anuncia comandante FAP

En entrevista exclusiva con Exitosa, el comandante de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Víctor Vela, reveló que el día de hoy, 19 de agosto, serán trasladados a Iquitos los restos de Jainer Pinedo Vargas, más conocido como el 'Ingeniero Bailarín', quien falleció a los 34 años por un grave cuadro de dengue.

Durante el diálogo con 'Hablemos Claro', Vela informó que tras tomarse conocimiento del pedido de la familia, se dispuso un avión para trasladar los restos mortales de Pinedo Vargas de Chiclayo a Iquitos, a fin de darle el último adiós.

Asimismo, reveló que se están realizando las coordinaciones pertinentes y ultimando detalles conforme a ley para el traslado de los restos de Jainer Pinedo, quien perdió la vida ayer, en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud de Lambayeque.

El comandante de la FAP se sumó a las condolencias y dio el pésame a la familia de Jainer Pinedo, asegurando que el traslado se daría alrededor de las 3:00 p.m. de hoy, para que puedan darle cristiana sepultura.

"Se ha coordinado el traslado de los restos mortales con un avión C-26 que se daría a las 3:00 p.m. desde Chiclayo hasta Iquitos (...) puede demorar un poquito más o menos, pero sería a las 3 de la tarde y estaría aterrizando en hora y media (4:45 p.m.)", indicó en una siguiente ocasión a ATV Noticias Matinal.

Recordemos que esta decisión se da tras el pedido de ayuda de la madre de Jainer Pinedo, Betty Vargas García, para poder llevar a su querido hijo a su hogar y así sus amigos y seres más queridos puedan velarlo.

"Yo pido como mamá un vuelo humanitario para poder trasladar a mi hijo a su tierra natal, que es Iquitos. Mi hijo falleció en la mañana, y como hoy es domingo, no podemos hacer ningún trámite. (...) Por tierra no hay acceso a Iquitos, no podemos llegar, todo es por vía aérea", expresó a Canal N.