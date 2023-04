Madre de Katherine Gómez revela que su perrito sufre todas las noches: "Llora porque la extraña"

La muerte de Katherine Gómez no solo ha afectado a sus familiares, sino también a su mascota. La madre de la joven que fue asesinada por Sergio Tarache Parra reveló que su perrito llamado Spike llora todas las noches porque no logra superar el fallecimiento de su dueña.

Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, tuvo un enlace con el magazine "América Hoy", donde reveló algo que rompió el corazón no solo de las conductoras, sino también de los televidentes.

"Hasta al perrito le afectó la muerte de mi hija, spike cuidaba a mi hija, la seguía a todos lados, mi hija defendía a su mascota. El animalito en las madrugadas se echa a llorar a su cama, llora porque sabe que ella no está. Es muy duro de verdad, hasta el animalito siente, imagínense cómo estamos nosotros como familia", contó la mujer con la voz entrecortada.

Tras la conmovedora revelación de Cinthya Machare, las conductoras de "América Hoy", Ethel Pozo y Janet Barboza, lamentaron lo que estaba ocurriendo con la familia Gómez Machare.

"No podemos imaginarnos, podemos hacernos una idea, podemos intentar ponernos en sus zapatos, pero quien no lo vive, no lo entiende, solamente lo van a entender las personas que han perdido un hijo, una hija", resaltó Janet Barboza, muy conmovida.