¿No soportó? Ethel Pozo bloquea a usuaria que le pregunta cuando estará en "El Ángelus"

La participación de engreída de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, sigue generado controversia en redes sociales y es que, muchas personas han arremetido contra la conductora de "América hoy", ante su constante aparición en los diversos programas de canal 4. Ante esto, una usuaria le preguntó a Ethel cuando estará en "El Ángelus",

Al parecer, esto no le habría gustado nada a Ethel Pozo, quien decidió bloquear a este usuaria. La jovencita no dudó en contarle lo ocurrido al periodista Samuel Suárez, quien le respondió que se había ganado a pulso el bloqueo por parte de la popular "Afrodita", pero que tampoco se ponga triste, pues había logrado que la lea.

El creador de "Instarandula", Samuel Suárez, no dudo en comentar sobre el gracioso hecho. "Jajajaja ratuja se quejó luego de que Ethel la bloqueara, déjame decirte que te ganaste tu bloqueada a pulso, no te pongas triste", comentó el popular 'Samu'.

"Me pongo a ver qué ha hecho y dice: 'Para cuándo en el Ángelus'. Mamita, no te quejes, estás bien bloqueada, pero leída estás y desleída no existe. Querías tu maldad, lo lograste, no te quejes", finalizó.