¿Por qué Brunella Horna está ausente en "América hoy"? Esto reveló el productor del programa

Muchos televidentes aseguraron que la ausencia de Brunella Horna en "América hoy" se debe al reciente escándalo mediático difundido en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, el productor del magazine reveló que no es así.

La conductora de "América hoy", Brunella Horna, se encuentra ausente del programa desde hace unos días. El productor del magazine Armando Tafur reveló, a través de un comunicado, las verdaderas razones de la falta de 'Baby Bubu'.

"Para todos los que están preocupados, preguntando por qué Brunella Horna no está apareciendo en AH ("América hoy"), les informo que ella tiene descanso médico desde el día lunes 03 de abril", inicia el comunicado.

Brunella Horna está ausente en "América hoy"

Armando Tafur también manifestó que la ausencia de Brunella Horna no tiene nada que ver con el escándalo mediático difundido el 10 de abril en el programa de espectáculos "Magaly TV, La Firme".

"No tiene absolutamente nada que ver con los temas que se vienen tocando o comentando. Brunella volverá al programa ni bien mejore su estado de salud", añadió.

"También se dijo que quizá Brunella Horna no está ayer y el día de hoy en el programa por este tema le cuento a la gente porque hablan por hablar y no ven el programa".

"Brunella Horna no viene hace más de dos semanas y media por un problema médico personal de ella, no es que ayer se enteró de que iba a salir algo y no vino. Ya son muchos días y los televidentes lo saben", agregó Pozo.