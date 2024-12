Marcha del Orgullo de Lima a la MML: "Los recursos públicos no se pueden usar para fines particulares"

En entrevista con Exitosa, el vocero del colectivo Marcha del Orgullo de Lima, Eduardo Juárez Villafuerte, se refirió al presunto financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para la realización de la Marcha por la Vida, afirmando que "los recursos públicos no se pueden usar para fines particulares".

Durante el diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', Juárez Villafuerte criticó que la MML haya pretendido financiar la Marcha por la vida, según el reciente documento revelado, donde figura que buscaban adquirir productos para el mencionado evento por un monto de S/9,360.

"Estamos expresando nuestro malestar y nuestro rechazo, no a la manifestación, (...) sino que cuestionamos que se usen recursos públicos para promocionar, no esta marcha, sino discursos de odio, pero también espacios prohibidos para los ciudadanos (...) Los recursos públicos no se pueden utilizar para fines particulares", declaró en un primer momento a nuestro medio.