Martha Huatay habría fallecido en septiembre del 2022 en Argentina, según diario El Clarín

En comunicación con Exitosa, la periodista del diario El Clarín de Argentina, Natasha Niebieskikwiat, informó que la familia de Martha Huatay presentó el certificado de defunción de la terrorista a las autoridades del país sureño, el cual indica que la connacional habría fallecido en septiembre pese a la orden de captura vigente de Interpol Perú.

Además, durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, la reportera argentina que escribió la noticia en el diario El Clarín explicó que fueron los vecinos y un sobrino de la terrorista peruana quienes habían señalado primero que la connacional ya no se encontraba con vida. Posteriormente, la familia comprobó los hechos.

Además, la periodista del diario El Clarín añadió que también existe un certificado de cremación la terrorista peruana Martha Huatay, la cual habría tenido lugar en la ciudad de La Plata, donde la ciudadana fallecida tendría un sobrino que le brindaba alojamiento. Asimismo, en el documento se indica cuál habría sido la causa de muerte de la compatriota.

Tras tomar conocimiento sobre la situación actual de Martha Huatay, la Dirección Contra el Terrorismo advirtió que aún no puede confirmar el deceso de la compatriota, ya que se encuentra en proceso de corroboración de pruebas. Por eso, Natasha Niebieskikwiat fue consultado sobre si existe la posibilidad de que el certificado sea falso.

"No hemos detectado en la Argentina un problema de falsificación de certificados de defunción, algo muy propio del narcotráfico. No tengo los elementos para decirle que esto es palso. A mí, Interpol, me dice que la documentación es real. El cuerpo no lo vi", agregó la reportera.