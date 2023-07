Mauricio Fernandini ya no podría reducir su pena: "Está lejos de beneficiarse con una premiación procesal", según abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Francisco Álvarez se pronunció tras conocerse que Mauricio Fernandini ya no podría aplicar a una reducción de pena y señaló que dicho investigado está "lejos de verse beneficiado con alguna premiación procesal por la confesión".

Durante el programa Informamos y Opinamos con Pedro Paredes, el especialista sostuvo que la situación del periodista se agrava tras el pedido de prisión preventiva y la "firme" postura que tiene el Ministerio Público (MP) sobre él.

En esa misma línea, el abogado penalista señaló que los posibles beneficios de una colaboración eficaz o una confesión sincera tienden a terminar cuando las autoridades identifican que faltaría información en el testimonio del posible colaborador, pues estaría omitiendo datos relevantes sobre el caso.

"El tema es que ese acuerdo se rompe, como en el tema de la colaboración eficaz, porque, cuando el fiscal se entera que el investigado no está contando la historia honesta, ahí le dice que ya no va a ser confesor porque 'he encontrado todo esto'", explicó.