"Me han destruido la vida": Viuda del inspector de Sutran que falleció calcinado a los responsables

En diálogo con Exitosa, Grizet Carpio, viuda del inspector de Sutran que falleció calcinado en Apurímac, Rony Revilla, recordó la muerte de su esposo e indicó que los responsables del crimen han arruinado su vida y la de su familia.

Durante el programa La Hora del Volante con Tito Alvites, la pareja de la víctima señaló que estuvieron juntos desde que decidieron tener su primera hija a los 19 años. Además, recalcó que la pérdida de su esposo ha sido un duro golpe para ella y para su hija.

"Con Rony, a los 19 años, se nos ocurrió tener una hija. Tuvimos nuestra hija a esa edad y, desde entonces, estamos juntos. Han sido 22 años marcados maravillosos de vida. Me lo han arrancado. No ha sido cualquier cosa. Me han destruido mi vida, la de mi hija, la de mi familia. Rony era todo para mí", declaró en nuestro medio.