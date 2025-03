"Me siento humillada": Sobreviviente a tragedia de Chancay sobre seguro de mil dólares de Norvial

En diálogo exclusivo con Exitosa, una mujer sobreviviente de la tragedia del puente de Chancay responsabilizó a Norvial por el accidente y pidió el apoyo necesario para poder ubicar a su hermana Patricia Liberto Salcedo, quien se encuentra desaparecida.

En la madrugada del 14 de febrero, un bus interprovincial y un automóvil particular cruzaban por el puente de Chancay, cuando de pronto esta estructura colapsó, provocando su caída al río desde una altura considerable y dejando como saldo al menos dos fallecidos y más de 30 heridos.

Desafortunadamente, una mujer identificada como Patricia Liberto se encuentra desaparecida desde entonces. Tras 20 días sin poder saber su paradero, sus familiares, visiblemente preocupados y angustiados, señalaron en el programa 'Hablemos Claro' que no pierden las esperanzas de volver a tenerla en casa.

La hermana de Patricia, quien también se encontraba en el momento del accidente, sostuvo que es insoportable no saber más sobre su pariente y acusó de negligencia a la empresa Norvial por "no haber hecho bien su trabajo en la construcción del puente". Además, la mujer indicó que los mil dólares que ofrece dicha institución como seguro para las víctimas solo mostraría su "indiferencia ante esta crítica situación".