"Medifarma es absolutamente responsable": Crisólogo Cáceres sobre muertes por suero defectuoso

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, aseguró que Medifarma es absolutamente responsable de los daños causados por el lote defectuoso de suero fisiológico.

Estado debe mejorar su capacidad de fiscalización

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular de ASPEC indicó que el laboratorio Medifarma no puede evadir su responsabilidad y criticó el comunicado donde piden perdón a las víctimas.

"En temas de protección al consumidor, el responsable es el que fabrica el producto, al que lo distribuye, al que lo comercializa (...) Los que fabricaron el producto, Medifarma, son absolutamente responsables de lo que ha pasado, no pueden eximirse de responsabilidades. Tampoco es cuestionó de pedir perdón a las víctimas en su comunicado", declaró.

No obstante, Crisólogo Cáceres dejó en claro que el Estado está obligado a fiscalizar que todos los medicamentos que están en el mercado no sean peligrosos para los consumidores, afirmando no se tiene dicha capacidad.

"El Estado tiene la obligación de fiscalizar que todos los medicamentos puestos a disposición de los consumidores en el mercado, no sean peligrosos. Que sean productos que se puedan utilizar sin ningún riesgo, pero ¿El Estado tiene capacidad de fiscalización? La respuesta es no, no tiene capacidad de fiscalización", agregó en Exitosa.

Minsa denuncia penalmente a Medifarma por suero

Cabe recordar que, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que está denunciando penalmente al laboratorio Medifarma al encontrarse observaciones críticas que tras detectar que un lote de suero fisiológico al 9% presentaba concentraciones irregulares de sodio.

A través de un comunicado, el sector liderado por César Vásquez aseguró que tomará medidas severas contra los responsables del caso, independientemente de las acciones penales que puedan derivarse.

En esa misma línea, la cartera de salud indicó que está llevando a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que Susalud ha intervenido en las clínicas privadas implicadas.

"En el marco de sus competencias, el Ministerio de Salud, además de la denuncia penal, realiza las investigaciones pertinentes; por su parte; Susalud ha intervenido en las clínicas privadas involucradas. Seremos drásticas con las sanciones a los responsables, sin perjuicio de la responsabilidad penal que sobrevenga", se lee en el oficio.

